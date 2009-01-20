”Газпром” продаст Украине 11 млрд. куб. газа по льготной цене

ОАО "Газпром" продаст Украине по льготной цене 11 млрд. кубометров газа, закачанных в украинские хранилища в 2008 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.Тимошенко заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

В частности, глава правительства сказала: "11 млрд. кубометров газа Украина покупает по специальной цене "Газпрома", – это тот газ, который уже находится в хранилищах. Все это приведет к удешевлению газа, и все это говорит о том, что мы можем иметь (среднегодовую) цену 228,8 долл. за тысячу кубометров". (УНИАН: бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Бакай, консультировавший в ходе переговоров представителей украинской стороны, 17 января заявил, что главной причиной срыва украинско-российских переговоров о поставках газа стал спор вокруг права собственности на газ в украинских подземных хранилищах, поставленный «Газпромом» для компании «РосУкрЭнерго». «Самая главная причина - это спорный газ в украинских хранилищах, - сказал он. - Кому принадлежат 11 млрд. кубометров, поставленных в адрес посредника в 2008 году?».)

Ю.Тимошенко подчеркнула, что, несмотря на то, что контракт с "Газпромом" предусматривает поквартальное формирование показателей цены для Украины, цена на газ для украинских потребителей в размере 228,8 долл. за тысячу кубометров будет формироваться НАК «Нафтогаз Украины» как средняя цена на весь 2009 год.

«Мы, вместе с НАК "Нафтогаз Украины" приняли решение, что в связи с кризисом, в связи с потребностью адаптироваться нашим производителям к рыночным ценам, которые даже со скидкой, мы решили, что мы берем среднюю цену по всем четырем кварталам и выводим ее для потребителей на весь год», - сказала премьер.

Она отметила при этом, что, согласно формульным расчетам нового контракта, цена на природный газ для Украины в 3-м и 4-м кварталах может быть даже меньшей существовавшей в 2008 году (179,5 долл. за 1 тыс. кубометров – УНИАН).

Ю.Тимошенко сообщила, что правительство вместе с "Нафтогазом" и государственными банками проработает механизм привлечения финансовых ресурсов для обеспечения средней цены с целью недопущения ухудшения финансового положения НАКа.