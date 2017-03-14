В Минэкономразвития назвали февральскую цену импортного газа для Украины

Средняя цена импортного природного газа в феврале 2017 года составила 6 682 грн за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

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«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 28 февраля 2017 года, которая составляет 6 681,8 грн», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в долларах США эта стоимость равна 246,9 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как сообщал УНИАН, по данным Минэкономразвития, средняя таможенная стоимость газа в январе 2017 года составляла 6 032,8 тыс. грн за 1 тыс. куб. м.

По данным «Укртрансгаза», в феврале 2017 года по сравнению с февралем 2016 года Украина увеличила импорт газа на 13% - до 1,4 млрд куб. м.