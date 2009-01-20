«Газпром» будет обслуживать до 25% рынка наших промпотребителей
17:15, 20 января 2009Энергетика
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«Газовые» договоренности
ОАО «Газпром» получило право обслуживать до 25% рынка промышленных потребителей Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев.
«Газпром» через компанию «Газпромсбыт Украина» будет иметь право обслуживать до 25% рынка промышленных потребителей Украины», - сказал он.
«Это важная часть наших договоренностей, которые отображают партнерские отношения НАК «Нафтогаз Украина» и ОАО «Газпром», - сказал он.
Говоря об объеме этого газа, А.Медведев отметил, что это будет зависеть от внутреннего спроса.
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