«Газпром» будет обслуживать до 25% рынка наших промпотребителей

ОАО «Газпром» получило право обслуживать до 25% рынка промышленных потребителей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сказал заместитель председателя правления ОАО «Газпром» Александр Медведев.

«Газпром» через компанию «Газпромсбыт Украина» будет иметь право обслуживать до 25% рынка промышленных потребителей Украины», - сказал он.

«Это важная часть наших договоренностей, которые отображают партнерские отношения НАК «Нафтогаз Украина» и ОАО «Газпром», - сказал он.

Говоря об объеме этого газа, А.Медведев отметил, что это будет зависеть от внутреннего спроса.