Газовый конфликт не отразится на отношениях Украина-ЕС

Комиссар Евросоюза по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС заявляет, что газовый конфликт с Россией не отразится на отношениях Украины и Европейского Союза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПИБАЛГС заявил сегодня в Кабинете министров Украины на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

«Эти вопросы не могут иметь никакого отношения к связям Украины и Европейского Союза, и не будут оказывать никакого влияния, включая политический контекст, на тот процесс сотрудничества ЕС и Украины, который называется европейским партнерством», - сказал А.ПИБАЛГС.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сотрудничество с Европейским Союзом для Украины является стратегическим. «Партнерство с Европейским Союзом является стратегией, чрезвычайно ценной составляющей для Украины. Мы все сделаем для того, чтобы все-таки имидж Украины как надежного участника всех элементов сотрудничества был восстановлен, и чтобы Украина действительно была надежным партнером Европейского Союза», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.