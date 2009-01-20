Болгария пострадала больше других стран из-за недостатка газа

Российский газ начал поступать в Болгарию, сообщает во вторник министерство экономики и энергетики Болгарии. Ранее во вторник российский газ начал поступать в Венгрию и Словакию, которая, полностью завися от поставок "голубого топлива" из РФ, оставалась без него две недели.

"Газпром" прекратил поставки газа потребителям Украины с 1 января из-за отсутствия контракта на 2009 год, а 7 января Россия полностью прекратила поставки газа в Европу. В результате многие европейские страны, прежде всего в Восточной Европе, столкнулись с трудностями в обеспечении бытовых и промышленных потребителей. Российский газовый холдинг с 13 января пытался восстановить транзит газа в Европу, однако Украина отклоняла заявки на прокачку газа. Болгария является главным транзитером российского газа на Балканах. По оценкам ЕС, Болгария больше других стран пострадала из-за недостатка российского газа. В ночь с субботы на воскресенье по итогам переговоров премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Юлии Тимошенко было объявлено о достижении договоренности о том, что в 2009 году украинской стороне будет предоставлена 20-процентная скидка на российский природный газ при условии сохранения льготной ставки транзита по Украине - по цене 2008 года.