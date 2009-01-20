Российский газ начал поступать в Австрию

Российский газа начал поступать в Австрию, сообщил РИА Новости официальный представитель австрийского нефтегазового концерна OMV Томас Хуэмер. "С минуты на минуту газ достигнет газораспределительного центра в Баумгартене", - сказал он. "Газпром" вновь подтвердил репутацию надежного партнера", - добавил Хуэмер. Представитель подчеркнул, что Австрия не получала российский газ в течение двух недель. Все это время страна жила за счет накопленных резервов, снабжение потребителей осуществлялось бесперебойно. "В хранилищах дочерней компании OMV EconGas накоплено 1,7 миллиарда кубических метров газа", - сказал он. До сих пор из этого запаса использовано лишь незначительное количество, отметил Хуэмер. Ежегодные потребности Австрии в природном газе составляют около 8 миллиардов кубометров. Свыше 51% топлива импортируется из России, 31% - из Норвегии, еще 18% - газ внутреннего производства.

"Газпром" 7 января полностью прекратил поставки газа через Украину из-за того, что украинская сторона перекрыла транзитные газопроводы. В результате многие страны Европы, прежде всего в восточной ее части, столкнулись с трудностями в обеспечении газом своих потребителей и были вынуждены отключать дома от отопления, останавливать производства. Во вторник, 20 января, после подписания накануне соответствующих соглашений, поступление российского газа в ГТС Украины для последующего транзита в Европу возобновилось.