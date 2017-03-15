Цены на нефть вернулись к росту благодаря неожиданному снижению запасов в США

Цены на нефть выросли утром в среду после вчерашнего падения до трёхмесячных минимумов благодаря неожиданному снижению запасов сырья в США и положительной оценке Goldman Sachs приверженности ОПЕК пакту о сокращении добычи.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 1,37 процента до $51,62 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,49 за баррель, на 1,61 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Запасы нефти в США сократились на 531.000 баррелей до 529,1 миллиона за неделю, завершившуюся 10 марта, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,7 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.

Запасы бензина и дистиллятов снизились сильнее прогнозов.

Аналогичная статистика Управления энергетической информации (EIA) выйдет сегодня во второй половине дня.

Цены на нефть снизились до трехмесячных минимумов на вечерних торгах во вторник, после того как нефтекартель ОПЕК сообщил о сохраняющемся росте запасов сырья и увеличении добычи в Саудовской Аравии.

Саудовская Аравия увеличила добычу нефти в феврале до 10,011 миллиона баррелей в сутки против 9,748 миллиона баррелей в январе, сообщил во вторник ОПЕК. По словам сторонних источников, Эр-Рияд сократил производство нефти до 9,797 миллиона баррелей в сутки в феврале.

Чтобы развеять сомнения игроков рынка, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал накануне, что объём поставок нефти из Саудовской Аравии на мировой рынок практически не изменился за последние два месяца, оставаясь в рамках договорённостей с ОПЕК.

Положительная оценка Goldman Sachs приверженности ОПЕК пакту о сокращении добычи также поддержала котировки.

По мнению аналитиков Goldman, баланс на мировом рынке продолжает восстанавливаться, и в следующем квартале спрос на нефть, наконец, превысит предложение.