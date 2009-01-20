ТЭО “Одесса-Броды” будет представлено в Брюсселе в ближайшее время
20:00, 20 января 2009Энергетика
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Заявляет Ющенко
В ближайшее время в Брюсселе будет представлено технико-экономическое обоснование нефтепровода «Одесса-Броды».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор Ющенко сегодня на пресс-конференции в Чернигове.
В частности, В.Ющенко отметил, что в ближайшие недели в Еврокомиссии будет представлен соответствующий проект.
Также Президент сообщил, что до апреля должны быть согласованы объемы поставок нефти, завершен поиск потенциальных структур по наполнению нефтепровода.
«То есть выходим на финальную прямую», - сказал Президент.
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