Порошенко: Пробные эшелоны с украинским углем из оккупированного Донбасса уже пошли в Россию

Об этом глава государства заявил, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны.

«Негативный эффект блокады для всей Украины – совершенно очевиден, но кардинально повлиять на оккупантов она не способна. Через сотни неконтролируемых Украиной километров украинско-российской границы они легко могут получить все, что им надо – из России. И так же продать все, что им нужно», - отметил Порошенко.

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«Пробные эшелоны с украинским углем с оккупированных территорий уже пошли в РФ», - сказал президент.

Как известно, ранее Порошенко заявил, что Киев не будет торговать с "конфискованными" предприятиями на оккупированном Донбассе.