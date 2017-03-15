В Кремле заявили, что не знают о поставках угля из оккупированных территорий Донбасса в Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о поставках железной руды из России на временно оккупированные территории Донбасса и заявил, что не знает о поставках украинского угля из неконтролируемой части ОРДЛО в РФ.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам в Москве.

"Я не располагаю информацией - это все-таки вопрос экономический", - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, соответствует ли действительности информация о начале поставок угля из ОРДЛО в РФ, о чем заявил главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко.

Отвечая на вопрос, поддерживают ли власти РФ такие действия, он сказал: "Кремль, руководствуясь гуманитарными соображениями, прилагает усилия, для того чтобы облегчить ситуацию и страдания людей, которые находятся в очажном регионе Украины, отрезанном от жизни во всех смыслах".

При этом он опроверг сообщения российских СМИ о том, что руководство РФ рекомендует российским компаниям "Металлоинвест" и "Северсталь" начать поставки железной руды на оккупированный Донбасс.

"Неправда", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду железнодорожных переходов, по которым уголь марки «антрацит» поставляется с временно неконтролируемых территорий для работы ТЭС Украины. По данным правительства, все поставки угля были остановлены 10 февраля.

Также участники блокады заявляли о намерениях перекрыть все железнодорожные станции и автодороги на линии разграничения до выполнения их основных требований: освобождение украинских пленных и принятие закона «О временно оккупированных территориях».

Сегодня, 15 марта, открывая заседание Совета национальной безопасности и обороны, президент Украины Петр Порошенко заявил, что пробные эшелоны с украинским углем с оккупированных территорий уже пошли в Россию.

«Негативный эффект блокады для всей Украины – совершенно очевиден, но кардинально повлиять на оккупантов она не способна. Через сотни неконтролируемых Украиной километров украинско-российской границы они легко могут получить все, что им надо – из России. И так же продать все, что им нужно», - отметил Порошенко.