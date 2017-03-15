Плату за нестандартное подключение к электросетям могут снизить - НКРЭКУ

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает снизить плату за нестандартное присоединение потребителей, мощность оборудования которых составляет от 160 кВт до 5 Мвт, к региональным электросетям компаний-облэнерго на размер линейной составляющей, которая включает в себя расходы на строительство новых линий электропередач специально под нового потребителя.

Такое предложение изложено в презентации комиссии, которую опубликовал на своей странице в соцсети Facebook глава регулятора Дмитрий Вовк.

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"Предложения по улучшению Методики расчета платы за присоединение электроустановок к электрическим сетям. Ключевые инновации: разграничить подходы определения стоимости для потребителей и генерации; изъять плату за линейную составляющую при присоединении электроустановок потребителей", - говорится в данной презентации.

Согласно действующей Методике расчета платы за нестандартное присоединение (для оборудования, мощность которого составляет от 160 кВт до 5 МВт), эта плата состоит из суммы двух компонентов: первого - производного от заявленной мощности электроустановки (кВт), удельной стоимости присоединения (гривень/кВт) и коэффициента категории надежности, и второго – линейной составляющей, которая включает в себя расходы на строительство новых ЛЭП специально под нового потребителя. Следовательно, комиссия предлагает для потребителей с установками мощностью от 160 кВт до 5 МВт рассчитывать плату за присоединение лишь с использованием производное от мощности, удельной стоимости присоединения и коэффициента надежности.

Также НКРЭКУ предлагает корректировать стоимость нестандартного присоединения для электрогенерирующих станций в том случае, если их работа позволяет покрывать пиковое потребление региона, в котором они расположены.

Комиссия также предлагает ввести ответственность облэнерго за превышение граничных сроков для присоединения потребителя. Например, в случае превышения срока нестандартного присоединения на 30 дней предлагается снизить стоимость на 10%, 60-ти дней – на 20%, а в случае превышения срока более 120 дней энергоснабжающая компания должна будет вернуть деньги и пеню.

Как сообщал УНИАН, 31 января НКРЭКУ утвердила удельную стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям на 2017 год на уровне от 3 до 9,4 тысячи гривень за 1 кВт.

В частности, удельная стоимость нестандартного присоединения к электрическим сетям "Киевэнерго" составит в 2017 году 3094 гривни за 1 кВт (без НДС), к сетям "Полтаваоблэнерго" - 9428 гривень за 1 кВт (без НДС).

Среднее значение удельной стоимости нестандартного присоединения к электросетям составит 6094 гривни за 1 кВт (без НДС).

Глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что принятие данного решения связано с тем, что, согласно законодательству, урегулированными являются вопросы подключения электроустановок мощностью до 160 кВт (стандартное присоединение).

По мнению НКРЭКУ, данное решение обеспечит устойчивое функционирование рынка услуг по присоединению электроустановок к сетям и позволит улучшить позиции Украины в рейтинге Doing Business.

В то же время многие эксперты заявляли о том, что данное решение приведет к повышению стоимости присоединения солнечных и ветряных электростанций в несколько раз, что негативно отразится на инвестиционной привлекательности данной отрасли в Украине. Также по словам представителей Академии строительства Украины, рост удельной стоимости присоединения неминуемо вызовет увеличения стоимости 1 квадратный метр жилья на 1 тысячу гривень.