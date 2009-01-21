Пострадавшие от взрыва газа в Днепропетровске просят власть

Пострадавшие от взрыва газа в жилом доме Днепропетровска 13 октября 2007 года написали обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой вмешаться в ситуацию и наказать виновных в этой трагедии.

Как подчеркивается в обращении, текст которого передан УНИАН, пострадавшие возмущены принятым 20 января Октябрьским судом Днепропетровска решением об амнистии трех экс-руководителей ОАО «Днепрогаз».

«Создается впечатление, что все было заблаговременно спланировано и направлено на то, чтобы граждане не поняли причин взрыва газа, а виновные избежали ответственности», - говорится в обращении пострадавших.

Авторы обращения также заявляют о своем намерении обратиться в Европейский суд по правам человека с иском к государству Украина о нарушении прав на жизнь и безопасность.

Как сообщал УНИАН, 20 января Октябрьский районный суд Днепропетровска на своем заседании удовлетворил ходатайство трех подсудимых – бывших гендиректора ОАО «Днепрогаз» Игоря ИВАНКОВА, его первого заместителя Максима СОРОКИНА и главного инженера ОАО Сергея БАЧУРИНА, обвиняемых в служебной халатности, которая привела к взрыву газа в жилом доме в Днепропетровске 13 октября 2007 года – об амнистии по закону Украины «Об амнистии», подписанным Президентом Украины 12 декабря 2008 года.

Суд также принял решение разблокировать счета ОАО «Днепрогаз» и ценные бумаги предприятия, на которые был наложен арест в ходе возбужденного прокуратурой Днепропетровской области уголовного дела относительно бывших руководителей «Днепрогаза» по частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Суд принял решение о закрытии уголовного дела по данной статье. Суд решил, что эта статья подпадает под закон об амнистии.

Во время сегодняшнего судебного заседания присутствовали около 180 пострадавших от взрыва бытового газа в жилой десятиэтажке в Днепропетровске. Абсолютное большинство из них высказывались против применения судом закона об амнистии в отношении трех бывших руководителей ОАО « Днепрогаз ».

В то же время адвокаты пострадавших не смогли на судебном заседании юридически возразить против применения этого закона.

В результате взрыва газа в жилом доме Днепропетровска были разрушены два подъезда и погибли 23 человека.