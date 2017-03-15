Гройсман призвал прекратить политические спекуляции вокруг "угольной" блокады

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал прекратить любые политические спекуляции вокруг "угольной" блокады, которая уже нанесла значительный ущерб стране, и сосредоточиться на возрождении государства. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Так называемая "угольная" блокада уже нанесла значительный ущерб Украине. Я лично и члены нашего правительства не раз обращались к ее инициаторам - мы готовы совместно противодействовать незаконному перемещению товаров, но то, что вы делаете, - это не в интересах Украины, - отметил глава правительства. - Последние дни показали, что выбран худший путь - путь дестабилизации ситуации. Это недопустимо. Считаю, что, в конце концов, все в нашей стране должны научиться соблюдать закон, независимо от своей должности и статуса, наличия или отсутствия неприкосновенности. Считаю, что правоохранители действовали в соответствии с нормами действующего законодательства. Призываю всех, кто хочет заработать политические дивиденды на этой ситуации, прекратить любые спекуляции. Нам всем надо сосредоточиться на том, как развивать и возрождать Украину. А тех, кто хочет этому помешать, и так более чем достаточно!"

Ранее члены правительства назвали недопустимым срыв восстановления экономики из-за блокады Донбасса и признали правомерными действия правоохранительных органов в отношении организаторов блокады.