Нефть на NYMEХ подорожала

Киев. 21 января. УНИАН. Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 20 января, в последний день торгов по февральским фьючерсам, продемонстрировали разнонаправленную динамику.

Так, на Нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость февральских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 2,23 доллара - до 38,74 доллара за баррель, в то время как стоимость мартовских фьючерсов снизилась на 1,73 доллара - до 40,84 доллара за баррель.

Цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов понизилась на 0,88 доллара - до 43,62 доллара за баррель, передает Reuters.

Напомним, цена на нефть на азиатских торгах в понедельник, 19 января, понизилась на 2 долл. после достижения соглашения между Россией и Украиной о поставках газа, а во вторник держалась ниже отметки 35 долл.