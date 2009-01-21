Берлускони: Италия помогла в разрешении газового кризиса

Важную роль в разрешении российско-украинского газового кризиса сыграли итальянские правительство и энергетическая компания ENI.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, с таким заявлением выступил накануне премьер-министр Италии Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

"Сегодня можно объявить о конце кризиса прошедших недель, поставившего Европу в затруднительное положение из-за разногласий России и Украины. Благополучному разрешению ситуации во многом способствовали итальянское правительство и компания ENI, которые действовали и в дипломатическом, и экономическом планах", - сказал С.БЕРЛУСКОНИ.

Он выразил особое удовлетворение тем, как "выступила в роли катализатора энергетическая компания ENI /главный управляющий которой Паоло СКАРОНИ встречался в Москве с Владимиром ПУТИНЫМ – прим. ИТАР-ТАСС/, одна из крупнейших в Европе".

"Италии благодаря диверсификации источников поставок энергоносителей и своим запасам, что стало также результатом плодотворной работы ENI и правительства за последний год, ни на минуту не угрожала драматическая ситуация, которую пережили некоторые другие европейские страны" в связи с прекращением поставок из России, заключил С.БЕРЛУСКОНИ.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

16 состоялась заседание совместной рабочей группы Газпрома и итальянской компании ENI по подготовке к реализации проекта "Южный поток". Договоренность об активизации работы группы была достигнута накануне на встрече председателя правления Газпрома Алексея МИЛЛЕРА и главы ENI Паоло СКАРОНИ.

В ходе встречи А.МИЛЛЕР проинформировал П.СКАРОНИ о сложившейся критической ситуации во взаимоотношениях с Украиной и о шагах, предпринимаемых Газпромом для выхода из кризиса. Стороны отметили, что в этих условиях приобретает особую актуальность вопрос диверсификации экспортных маршрутов газа и, в частности, реализации проекта "Южный поток", который позволит напрямую соединить Россию с Европой и укрепить энергетическую безопасность континента.

Проект "Южный поток" предусматривает создание нового маршрута поставок газа в Европу. Его реализуют итальянская ENI и Газпром, которые 23 июня 2007г. подписали соглашение о строительстве морского газопровода. Планируется, что морской участок "Южного потока" пройдет по дну Черного моря от российского (КС "Береговая") до болгарского берега. Общая протяженность черноморской части газопровода составит около 900 км, максимальная глубина - более 2 тыс. м. Проектная мощность - около 30 млрд куб. м. 18 января 2008г. Газпром и ENI учредили в Швейцарии компанию специального назначения South Stream AG, созданную на паритетных началах. СП займется маркетинговыми исследованиями и подготовкой технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта "Южный поток". Стоимость всего проекта "Южный поток" может составить 20 млрд долл. Сводное обоснование инвестиций планируется завершить в конце 2009г. Завершение большого ТЭО проекта ожидается во втором полугодии 2010г.