НКРЭКУ снизила долю расходов на реконструкцию ТЭС в надбавке к тарифу до 30%

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), снизила долю финансирования проектов по модернизации теплоэлектростанций (ТЭС) за счет составляющей в тарифе на производимую ими электроэнергию с действующих 80-95% до 30% от стоимости проекта по реконструкции станции.

Об этом говорится в опубликованном в газете "Урядовый курьер" постановлении НКРЭКУ №224 от 23.02.2017 года.

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"Размер инвестиционной составляющей… не может превышать сумму средств, что составляет 30% от сметной стоимости проекта реконструкции", - говорится в тексте документа.

Отмечается, что до принятия этого постановления размер инвестиционной составляющей не должен был превышать 80% от сметной стоимости проекта реконструкции ТЭС, который не связан с экологическими мерами, или 95% - в случае реализации экологического проекта.

Данным постановлением Нацкомиссия также ограничила сроки начисления инвестиционной составляющей в тарифе на электроэнергию и привязала их к физической реализации проекта по реконструкции ТЭС.

Как сообщал УНИАН, в связи с блокадой поставок дефицитного угля антрацитовой группы из зоны АТО, в середине февраля Кабмин ввел чрезвычайное положение в сфере электроэнергетики для снижения потребления этого вида топлива. На этом фоне государственная компания "Центрэнерго" реализует проект по реконструкции двух блоков Змиевской ТЭС с антрацита на уголь газовых марок, который добывается на территории Украины.