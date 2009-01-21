Продан: Цена газа будет устанавливаться поквартально

НАК «Нафтогаз Украины» будет осуществлять ежемесячные платежи «Газпрому» за поставляемый газ не по среднегодовой цене, а по ценам на газ, установленным на каждый квартал.

Об этом УНИАН сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН.

«Таким образом, вначале года платить нужно будет больше, к концу года эта сумма будет уменьшаться», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр Российской Федерации Владимир ПУТИН заявил, что Украина в 2009 году получила скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

20 января в управлении информации ОАО «Газпром» сообщили, что в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины будет составлять 360 долл. за тысячу кубометров. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 и будет меняться согласно формуле ежеквартально.

По словам председателя "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена будет составлять 450 долларов за 1 тыс. куб. м газа.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.