Тимошенко не согласна с критикой газовых договоренностей

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает необоснованной критику в адрес правительства относительно газовых договоренностей с Россией.

Об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Это очень уникальные условия для Украины (поставки газа). И меня удивляет, что люди, которые очень хорошо понимают достигнутые договоренности, сегодня еще имеют наглость заявлять о том, что где-то нарушены интересы Украины», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер напомнила, что в результате договоренностей НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» вышли на прямые контакты, отказавшись от компании-посредника «РосУкрЭнерго», которая накануне Нового года сорвала переговоры с Россией о поставках и транзите газа в 2009 году.

Кроме того, глава правительства подчеркнула, что среднегодовая цена на российский газ для Украины является самой низкой по сравнению с другими европейскими странами, за исключением Беларуси. «Даже для Молдовы цена на газ выше, а, как известно, Молдова совместно с Россией управляет газотранспортной системой Молдовы», - отметила она.

«Еврокомиссар по вопросам энергетики (Андрис ПИБАЛГС - УНИАН) высоко оценил прозрачные условия контракта и экономические условия, достигнутые Украиной. И я горжусь тем, что Украина вышла из кризиса достойно, вышла победителем, вышла с прекрасными условиями, которые в период мирового финансового и экономического кризиса дают надежду нашим предприятиям сохранять свою конкурентоспособность», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также считает, что заявление А.ПИБАЛГСА об отсутствии фактов несанкционированного отбора Украиной российского газа означает, что «Украина восстановила свое честное имя транзитера российского газа в Европу».

«Мне хотелось бы, чтобы Украина могла гордиться своими достижениями, восстановлением своего честного имени, а не порочить друг друга в Украине, как это всегда бывает на самом неприятном уровне», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

После церемонии подписания газовых контрактов премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Украина получила в 2009 году скидку на газ в размере 20% с сохранением ставки транзита на уровне прошлого года.

20 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назвал проигрышем газовые договоренности с Россией.

В.ЮЩЕНКО отметил, что цена на газ для Украины будет такой, как заявил «Газпром», - 360 долларов за тысячу кубометров.

Президент выразил удивление по поводу такой цены, сказав, что сегодня соответствующую цену нельзя найти в Европе. В частности он напомнил, что цена на газ для Германии составляет 280 долларов.

Более того, В.ЮЩЕНКО отметил, что базовой на первый квартал в этом году бралась цена 450 долларов, и от этой цифры отчислялась скидка 20%.

Также он раскритиковал то, что в соответствии с договоренностями цена на транзит газа по территории Украины не растет пропорционально к цене на газ. По его мнению, Украина, не повысив пропорционально цену на транзит, потеряла те 20%, которые выиграла в цене на газ.

Также В.ЮЩЕНКО отметил, что если верить заявлениям правительства, что цена на газ в среднем за год будет составлять 228 долл., то в четвертом квартале газ должен стоить 132 долл. «Всем понятно, что такой цены не будет», - сказал Президент.