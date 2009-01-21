Продан: для потребителей газ будет стоить 228,8 долл.

Для расчета цены газа для потребителей будет использоваться цена в 228,8 доллара за 1 тысячу кубометров. Об этом сообщил министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН в эфире "5 канала" во вторник.

По словам министра, потребители в течение 2009 года будут платить среднегодовую цену на газ в размере 228,8 доллара за 1 тысячу кубометров.

Отвечая на вопрос об оценке достигнутых договоренностей в газовой сфере, Ю.ПРОДАН заявил: "Это - достижение, потому что мы имеем льготную цену на 2009 год - скидку на газ в 20%".

По словам министра, цена на газ для Украины будет рассчитываться по европейской формуле.

"Это формула, которую "Газпром" использует в своих контрактах с европейскими странами, но мы сделали коррекцию относительно базовой цены", - цитирует министра АМИ "Новости-Украина".

Как сообщил Ю.ПРОДАН, среднегодовая цена газа для Украины на 2009 год "позволит деятельности "Нафтогаза" быть рентабельной".

Отвечая на вопрос о возможном повышении цены на газ для потребителей в 2009 году, Ю.ПРОДАН заявил: "Я не исключаю, что изменения будут и для населения".

По его словам, по разным категориям могут быть разные изменения в цене в зависимости от объема потребления.

Эти цены будут рассмотрены Национальной комиссией регулирования электроэнергетики, которая учтет расходы "Нафтогаза" и цену на газ, сообщил министр.

Как сообщал УНИАН, 19 января 2009 года в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

20 января в управлении информации ОАО «Газпром» сообщили, что в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины будет составлять 360 долл. за тысячу кубометров. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 и будет меняться согласно формуле ежеквартально.

По словам председателя "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена будет составлять 450 долларов за 1 тыс. куб. м газа.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.