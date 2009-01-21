Экспорт электроэнергии в РБ может составить 3 млрд.кВт/ч

В текущем году Украина может экспортировать в Беларусь около 3 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

При этом он отметил, что экспортный потенциал Украины по электроэнергии составляет более 6 млрд. кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, 20 января во время рабочей встречи президентов Украины и Беларуси в Чернигове первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявил, что Украина вскоре подпишет контракт на экспорт электроэнергии в Беларусь. «Мы отработали неплохие проекты по экспорту электроэнергии в Республику Беларусь и ее дальнейшему транзиту в страны Балтии, Польшу», – сказал он. А.ТУРЧИНОВ надеется, что контракт будет подписан в ближайшее время.

В свою очередь, белорусская сторона заявила о готовности импортировать украинскую электроэнергию. В частности, первый вице-премьер Беларуси Владимир СЕМАШКО рассказал журналистам, что в 2007 году белорусская сторона вела подготовительную работу относительно технической реализации этого проекта, в частности, реанимированы линии электропередач, которые использовались в советские времена: Чернигов – Гомель и Чернобыльская АЭС – Мозырь.

Позже на совместной с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО пресс-конференции в Чернигове Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что Украина возобновляет поставки электроэнергии в Беларусь.

В.ЮЩЕНКО отметил, что он и А.ЛУКАШЕНКО договорились, чтобы министры иностранных дел провели трехстороннюю встречу в Литве, чтобы подготовить соответствующие проекты решений.