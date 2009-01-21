Кабмин определится с ценой газа для промпредприятий
На следующем заседании
Цена на газ для промышленных предприятий может быть утверждена уже на следующем заседании Кабинета министров Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.
«Граничный уровень цены для промышленных потребителей утверждается решением Кабинета министров. Я думаю, что на следующем заседании Кабмина такое решение будет рассматриваться», - сказал Ю.ПРОДАН.
Как сообщал УНИАН, 19 января 2009 года в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.
20 января в управлении информации ОАО «Газпром» сообщили, что в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины будет составлять 360 долл. за тысячу кубометров. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 и будет меняться согласно формуле ежеквартально.
По словам председателя "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена будет составлять 450 долларов за 1 тыс. куб. м газа.
В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.
21 января в эфире "5 канала" Ю.ПРОДАН сообщил, что для расчета цены газа для потребителей будет использоваться цена в 228,8 долл. за 1 тысячу кубометров.
По словам министра, потребители в течение 2009 года будут платить среднегодовую цену на газ в размере 228,8 долл. за 1 тысячу кубометров.