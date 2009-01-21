Кабмин определится с ценой газа для промпредприятий

Цена на газ для промышленных предприятий может быть утверждена уже на следующем заседании Кабинета министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН.

«Граничный уровень цены для промышленных потребителей утверждается решением Кабинета министров. Я думаю, что на следующем заседании Кабмина такое решение будет рассматриваться», - сказал Ю.ПРОДАН.

Как сообщал УНИАН, 19 января 2009 года в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы.

20 января в управлении информации ОАО «Газпром» сообщили, что в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины будет составлять 360 долл. за тысячу кубометров. Она рассчитана по общепринятой европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 и будет меняться согласно формуле ежеквартально.

По словам председателя "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена будет составлять 450 долларов за 1 тыс. куб. м газа.

В свою очередь премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году будет составлять 228,8 долларов за тысячу кубометров, а стоимость технологического газа для Украины будет составлять 153,9 долларов за тысячу кубометров.

21 января в эфире "5 канала" Ю.ПРОДАН сообщил, что для расчета цены газа для потребителей будет использоваться цена в 228,8 долл. за 1 тысячу кубометров.

По словам министра, потребители в течение 2009 года будут платить среднегодовую цену на газ в размере 228,8 долл. за 1 тысячу кубометров.