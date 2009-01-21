В переводе на гривню для Украины газ подорожал вдвое. Такие выводы можно сделать на основании озвученных цифр газовых договоров с учетом курса валют.

В газовых цифрах на сегодняшний день разобраться тяжело, они не поддаются логическому осмыслению. К этому следует прибавить противоречивые заявления сторон. Но, пытаясь выстроить логическую цепь, первое, что приходит на ум – вспомним снова о курсе! Так, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что цена газа на границе РФ с Украиной в 2009 году составит 228,8 долл. за тысячу кубометров. С учетом того, что официальный валютный курс НБУ составляет на сегодня 770 грн. за 100 долл. США (на межбанковском рынке курс несколько выше, но в последние дни он регулярно снижается, приближаясь к официальному), цена импортного газа на российско-украинской границе в гривневом измерении составляет сейчас 1761, 76 грн. за тысячу кубометров.

В январе 2008 года цена импортного природного газа на границе РФ с Украиной составляла 179,5 долл. за тысячу кубометров, а официальный курс НБУ – 505 грн. за 100 долл. США (на межбанке он был примерно таким же). Следовательно, цена газа равнялась тогда 906,475 грн. за тысячу кубометров.

Таким образом, цена на импортный газ для Украины в гривневом выражении выросла на сегодняшний день, по сравнению со значением на январь 2008 года, на 94,3%, на 52,5% - за счет девальвации гривни и на 27,5% - вследствие подорожания газа в долларовом выражении.

Что касается первого квартала, на который цена газа зафиксирована на уровне 360 долл. за тыс. кубов, то стоимость в гривневом эквиваленте приблизится к 2 тыс. 770 грн.

Напомним, закупочная цена природного газа для Украины во втором квартале будет составлять 270 долл. за тыс. куб. м, в третьем квартале - 219 долл. за тыс. куб. м, в четвертом квартале - 162 долл. за тыс. куб. м. за 1 тысячу кубометров.

Об этом сказал заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Владимир ТРИКОЛИЧ в эфире Первого Национального канала во вторник вечером. (УНИАН: согласно договоренностям "Нафтогаза" и "Газпрома" от 19 января 2009 года, в первом квартале с. г. цена на газ для Украины будет составлять 360 долл. за тыс. куб. м.)

По словам В.ТРИКОЛИЧА, с учетом выкупленных 11 млрд. куб. м газа, уже закачанных в украинские хранилища, по цене 167 долл. за тыс. куб. м, среднегодовая стоимость топлива для Украины будет составлять 228-229 долл. за тыс. куб. м.

Также он отметил, что формула расчета цены на газ привязана к стоимости мазута и газойля.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что среднегодовая цена на природный газ для Украины на 2009 год будет составлять 228,8 долл. за тыс. куб. м.

19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м.

Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.