БЮТ: газовым переговорам мешали посторонние

Блок Юлии Тимошенко будет инициировать создание в Верховной Раде Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств вмешательства посторонних лиц в ход переговоров по газовым вопросам между правительствами Украины и России.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии первого заместителя председателя фракции Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде Украины Андрея Кожемякина.

Он констатировал, что «противостояние Украины и России в вопросе поставок газа окончено. Правительство Тимошенко обеспечило заключение необходимых соглашений о поставках газа в Украину на 2009 год, устранив посредников, которые оказывали бешеное сопротивление установлению прозрачных правил игры в вопросе газоснабжения».

А.Кожемякин утверждает, что именно на компании-посреднике - «РосУкрЭнерго» лежит ответственность за срыв переговоров между НАК «Нафтогаз Украины» и российской компанией «Газпром» в конце декабря прошлого года. «Руководство российского «Газпрома» признало это. Блокирование переговоров о поставках газа привело к серьезным последствиям и значительно осложнило и без того нелегкую экономическую ситуацию в Украине», - заметил депутат.

Он считает, что «шквал критических комментариев технических работников Секретариата Президента и представителей так называемой «группы Фирташа» в составе Партии регионов, направленных на правительство Ю.Тимошенко после обеспечения страны газом, является ярким свидетельством того, кто стоит за «РосУкрЭнерго» и отстаивает его интересы на наивысшем государственном уровне».

«Наши политические оппоненты просто не могут позволить себе признать очевидный факт: правительство во главе с Юлией Тимошенко одержало очередную победу. В сложной ситуации, при тотальном противодействии определенных заинтересованных лиц сделано практически невозможное – Украина сохранила газотранспортную систему и подписала долгосрочное соглашение относительно поставок российского газа на более чем приемлемых условиях. Переоценить достижение правительственной команды и лично лидера нашего Блока в этих вопросах просто невозможно».

Вместе с тем, А.Кожемякин считает, что для «отдельных народных избранников из Партии регионов частные интересы господина Фирташа с его «РосУкрЭнерго» главнее, чем интересы государства. Их антинародная, антиукраинская позиция привела к чрезвычайно тяжелым последствиям и нанесла значительный вред национальной безопасности Украины».

«Действия Дмитрия ФИРТАША и его лоббистов в лице Юрия Бойко и Сергея Левочкина повлекли прекращение поставок газа украинским и иностранным потребителям. Вследствие этого возникла угроза выхода из строя украинской газотранспортной системы, остановились многие промышленные предприятия, а люди на протяжении двух недель были вынуждены выживать в полуотапливаемых домах. По вине указанных лиц нанесен существенный вред международному имиджу Украины, поскольку была подвергнута сомнению репутация нашего государства как надежного транзитера «голубого топлива» в Европу», - отмечает народный депутат.

Учитывая это, БЮТ требует от Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины отреагировать на действии этих лиц должным образом.

Блок Юлии Тимошенко также будет инициировать создание в Верховной Раде Временной следственной комиссии по расследованию обстоятельств вмешательства посторонних лиц в ход переговоров по газовым вопросам между правительствами Украины и России, отметил А.Кожемякин.