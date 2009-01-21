Кабмин одобрил результаты своих переговоров

Правительство Украины одобрило результаты украинско-российских газовых переговоров.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, правительство на сегодняшнем заседании первым вопросом заслушало доклад премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о проведении переговоров между Украиной и Россией по вопросам поставок природного газа, по результатам которых 19 января в Москве были заключены соглашения между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» о поставках природного газа в Украину в 2009-2019 годах и об условиях транзита российского газа через территорию Украины в страны Европейского Союза.

По итогам заслушивания доклада Ю.ТИМОШЕНКО правительство одобрило соглашения, заключенные между Украиной и Россией, и результаты переговоров.