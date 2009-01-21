В сентябре Евросоюз проведет саммит по ”Nabucco”

Встреча, посвященная активизации строительства газопровода Nabucco из прикаспийского региона в Европу в обход России, так называемый "Nabucco саммит", пройдет 27 сентября этого года в Будапеште, сообщил в среду РИА Новости европейский дипломатический источник в Брюсселе. Проект Nabucco предполагает транспортировку среднеазиатского и каспийского газа в европейские страны через Азербайджан, Грузию, Турцию, Болгарию, Венгрию, Румынию и Австрию. Он станет продолжением уже построенного газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум.

После того, как между Россией и Украиной в конце декабря прошлого года начался газовый конфликт, приведший к приостановке поставок российского газа в Европу, представители Еврокомиссии и руководители стран ЕС неоднократно заявляли о необходимости скорейшего строительства альтернативных маршрутов поставок газа, в первую очередь - газопровода Nabucco. По словам источника, во встрече в Брюсселе примут участие высокопоставленные представители Евросоюза, стран-производителей газа в Каспийском регионе и государства-транзитеры. Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу заявил после встречи с премьер-министром Турции Реджепом Эрдоганом в понедельник в Брюсселе, что он ожидает "в скором времени прогресса" по строительству европейского газопровода. Переговоры по Nabucco, одним из главных вопросов которых являются гарантии заполнения газопровода, ведутся уже не первый год. Эксперты связывают активизацию переговорного процесса с российско-украинским газовым конфликтом. По мнению аналитиков Центра европейских политических исследований, главная проблема связана именно с тем, что пока не определены источники газа для Nabucco. Поставки из Ирана проблематичны в связи с международными санкциями против этой страны, а также необходимостью привлечения масштабных инвестиций для обеспечения экспортных поставок. Что касается возможности экспорта газа из Туркмении, то, по мнению экспертов, эта страна предпочитает продавать его России и Китаю. Другой проблемный вопрос связан с транзитом. Турция как ключевая транзитная страна, считают аналитики, может быть использована Россией для блокирования проекта с учетом споров о делимитации Каспийского моря. Председательствующая в ЕС Чехия считает, что проект может быть реализован к 2015 году.