6 европейских стран начали полностью получать российский газ

Российский газ, поставки которого Европе прерывались из-за проблем с транзитом через Украину, в среду начал поступать во Францию в полном объеме, сообщает со ссылкой на представителей газотранспортной компании GRTGaz агентство Франс Пресс. Как передает РИА Новости, "утром новые поставки в Обергайлибах (газоизмерительная станция) стали сопоставимы с теми, которые регистрировались до 6 января", - цитирует агентство слова представителя компании.

Как сообщалось, достигнутые 19 января в Москве долгосрочные договоренности по поставкам газа Украине и его транзиту начали выполняться и транзит в Европу возобновился.

Первые поставки газа дошли во вторник вечером до Венгрии, Словакии, Чехии и Австрии. В среду газа стали получать в Сербию, Боснию и Герцеговину, Польшу и Турцию. По данным Еврокомиссии, в целом клиенты "Газпрома" в Европе получат в течение сегодняшнего "газового дня" 335 миллионов кубометров "голубого топлива".