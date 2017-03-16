Цены на нефть растут благодаря снижению запасов в США

Цены на нефть выросли утром в четверг, расширив преимущество, набранное по итогам предыдущей сессии, благодаря снижению запасов сырья в США.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,64 процента до $52,14 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $49,15 за баррель, на 0,59 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Запасы нефти в США снизились за неделю, завершившуюся 10 марта, на 0,24 миллиона баррелей до 528,16 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали рост на 3,71 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.