Утилизация твердого ракетного топлива: бояться - не стыдно!

Более пяти лет – с мая 2003 года Украина бьется над проблемой утилизации твердого ракетного топлива (ТРТ), 5 тысяч тонн которого хранятся на Павлоградском химическом заводе (ПХЗ). Согласно Государственной программе, полномасштабная утилизация топлива, оставшегося от советских межконтинентальных баллистических ракет РС-22, должна была начаться в 2009 году. Однако для этого, по мнению руководства ПХЗ, было необходимо 437 млн. грн., тогда как в госбюджете предусмотрено лишь 12,6 млн. грн., или в 35 раз меньше требуемой суммы. При этом только для обеспечения безопасного хранения ТРТ Павлоградскому химзаводу необходимо 40 млн. грн. в год, иначе химические процессы в корпусах ракет, содержащих высокотоксичное топливо, выйдут из под контроля…

Денег нет и не будет

Для того, чтобы разобраться в ситуации, необходимо вспомнить историю вопроса. Были и предложения помочь, и самостоятельные решения. Работы по утилизации твердого ракетного топлива на Павлоградском химзаводе предусмотрены соглашением между Украиной и США от 1993 г. В 2000 г. Конгресс США выделил около 24 млн. долл. на строительство в Украине установки для ликвидации топлива межконтинентальных баллистических ракет SS-24. С 2002 г. в Павлограде были начаты исследования на пилотной установке. В начале 2003 г. США прекратили финансирование проекта, предложив в ходе серии переговоров провести утилизацию топлива методом сжигания. Это предложение было отвергнуто украинской стороной, как не приемлемое с экологической точки зрения. В мае 2003 г. СНБО Украины принял решение о проведении утилизации топлива методом гидроразмыва самостоятельно. Но что из этого получилось?

В интервью УНИАН генеральный директор ПХЗ Леонид Шиман отметил, что катастрофическое недофинансирование в 2009 году приведет к переносу сроков завершения утилизации ТРТ почти на 2 года. «Деньги - это еще не самое главное. Сейчас мы приостановили строительство объектов, которое велось в рамках госпрограммы утилизации ТРТ, распустили подрядчиков. Даже если нам предоставят деньги из стабфонда в сентябре, а раньше это не произойдет, то понадобится 8-9 месяцев для того, чтобы провести тендеры, определить подрядчиков и выйти на прошлогодние темпы работ. При этом в 2008 году ПХЗ дополнительно взял на 72 млн. грн. кредитов для финансирования программы, на которую, в целом, за прошлый год было истрачено 332 млн. грн. Теперь нам необходимо еще и рассчитываться с кредитами», - сказал Л.Шиман.

Ранее планировалось, что утилизация ТРТ будет завершена до конца 2011 года, теперь эта дата откладывается, как минимум, до 2012 года, а, скорее всего, утилизировать ТРТ Украина будет и после 2012 года.

«Мы обращались в Верховную Раду с просьбой о внесении изменений в Госбюджет, в ходе его утверждения парламентом. Но, согласно решению Кабинета министров, выполнение программы по утилизации ТРТ будет осуществляться за счет финансирования из стабилизационного фонда. И это при том, что законодательной базы для наполнения стабфонда и механизма его распределения еще нет. К тому же, в подготовленном Кабмином постановлении о стабфонде на 2009 год говорится, что он будет наполняться остаточными поступлениями от внеплановой приватизации. Эту фразу иначе как двукратное заявление о том, что денег не будет, я истолковать не могу. Второй источник наполнения стабфонда – продажа государственных облигаций, которые после падения курса гривни никому не нужны. Так что, по моим ощущениям, финансирования в этом году мы уже не получим», - убежден гендиректор ПХЗ.

Но это еще не самое страшное. Хуже то, что денег не выделено даже на обеспечение надлежащих условий хранения корпусов (ступеней) ракет, в которых содержится ТРТ. То есть, и не утилизировать, и не хранить - возможности нет. Но топливо не погремушка и требует жесткого контроля.

«12,6 млн. грн. недостаточно для электроснабжения хранилищ с ракетами РС-22. Для безопасного хранения ракет в 2009 году необходимо не менее 40 млн. грн. В обратном случае может возникнуть аварийная ситуация, в частности, возгорание твердого ракетного топлива. Это может привести к экологической катастрофе», - заявил Л.Шиман.

По его словам, 40 млн. грн. ежегодно расходуются заводом на комплекс мероприятий. «Мы проводим экологический мониторинг местности вокруг хранилища ТРТ, обеспечиваем техническую и пожарную безопасность - две пожарных части отвечают за территорию площадью 5 тысяч гектаров. В хранилище ТРТ поддерживается постоянная температура и влажность. Ведется наблюдение за каждой ступенью ракет, из каналов в их корпусах постоянно берутся анализы воздуха для определения того, какие термодинамические и химические процессы происходят внутри. Если мы прекратим регулярные наблюдения, потом снова придется провести комплексный анализ состояния топлива для того, чтобы внести коррективы в проект утилизации. Если утилизация затянется на год, то процесс внутри корпусов ракет еще прогнозируемый, а если на 5 или 10 лет, то ничего спрогнозировать будет уже невозможно», - подчеркнул гендиректор ПХЗ.

Не откажись Украина от помощи США, об утилизации ТРТ можно было бы давно забыть

Вот и проходится вспомнить историю снова. А ведь было четкое предложение от США. И, между прочим, намного дешевле, чему свидетельствуют перечисленные затраты. И финиша не видно.

Комментируя ситуацию с утилизацией ТРТ, руководитель исследовательских программ Центра исследований армии, конверсии и разоружения (ЦИАКР) Сергей Згурец отметил: «Ранее США предлагали профинансировать утилизацию ТРТ методом открытого сжигания. Украина отказалась от этого предложения, так как, по мнению экологов, такой метод утилизации нанес бы серьезный вред экологии».

Украинские специалисты, по словам эксперта, предложили собственный вариант утилизации на основе гидроразмыва, с дальнейшей переработкой ТРТ во взрывчатку для промышленных целей.

С.ЗГУРЕЦ убежден, что, не финансируя в достаточном объеме собственную технологию, украинское руководство создает еще более серьезную проблему, чем та, которая могла бы возникнуть для экологии, если бы топливо сжигали.

«Если бы мы приняли американскую помощь, то проблема была бы снята», - отметил эксперт.

Теперь же, по его словам, химические процессы, которые происходят с ТРТ, становятся с каждым годом все менее предсказуемыми и опасными. «Чем старее топливо, тем менее контролируемым будет его поведение в процессе вымывания из корпусов ракет, в которых оно хранится», - добавил С.Згурец.

Тут можно добавить, что после вымывания из корпусов ракет компоненты ТРТ планируется перерабатывать в промышленную взрывчатку. Учитывая развитую горнорудную промышленность Украины, производство взрывчатки для так называемых вскрышных работ остается достаточно рентабельным делом. Однако никто не гарантирует, что токсичные элементы, типа диоксина, содержащегося в твердом ракетном топливе, не будут распылены после взрыва и не попадут, к примеру, в грунтовые воды. Так что вопрос о том, какой метод утилизации был бы наиболее безопасным, остается открытым.

Нас на испуг не возьмешь

Понятно, что в своих высказываниях гендиректор ПХЗ как госслужащий останется достаточно сдержанным. Его заявление о возможности экологической катастрофы в случае нарушения условий хранения ТРТ и так звучит пугающе. Что касается последствий такого ЧП, то Украина уже знает подобные примеры. Наиболее громкой стала история сел Болеславчик и Чаусово в Первомайском районе Николаевской области. Вблизи этих населенных пунктов во времена СССР располагались пусковые шахты межконтинентальных баллистических ракет, в дальнейшем неподалеку были захоронены отдельные детали пускового оборудования и самих ракет. Этот «могильник» и стал причиной эпидемии токсидермии, разразившейся в Первомайском районе летом 2000 года. Какой именно химический компонент, содержащийся в деталях пусковых установок, ракет или их топлива, стал источником заражения сотен жителей близлежащих сел, со стопроцентной точностью сказать не берутся даже эксперты. Тем не менее, считается, что виной всему был выброс из могильника облака паров гептила - одного из видов жидкого ракетного топлива. Хотя ТРТ и несколько менее токсично, чем гептил, но последствия от его утечки или возможного возгорания могут быть не легче.

Вместе с тем, в комментарии УНИАН компетентный источник в украинском ОПК отметил, что первоочередной задачей для Украины в сфере утилизации боеприпасов является переработка высокотоксичного окислителя ракетного топлива – меланжа. Более 15 тыс. тонн этого вещества хранилось по всей Украине на складах Министерства обороны. «Конечно, проблема утилизации обычных видов боеприпасов по-прежнему остается для нас очень острой, но меланж должен быть утилизирован в первую очередь. Это крайне токсичное вещество, при попадании в атмосферу даже в небольшой концентрации оно смертельно опасно», - подчеркнул он.

По его словам, сегодня боеприпасная отрасль Украины, поизводственные мощности которой использовались и для утилизации боеприпасов с истекшим сроком годности, практически уничтожена. «Хроническое отсутствие финансирования привело к тому, что в отрасли скоро не останется специалистов», - отметил эксперт. Он также сообщил, что с 1 января этого года практически на всех боеприпасных предприятиях работники отправлены в бессрочные неоплачиваемые отпуска. «Это касается шосткинских заводов «Звезда» и «Импульс», Рубежанского химзавода», - уточнил источник.

При этом, по данным информагентства Defense Express, в 2009 году на утилизацию 23,6 тыс. тонн бомб, снарядов, мин и прочего взрывающегося железа Минобороны надеялось получить 175,5 млн. грн. Однако, в госбюджете на этот год предусмотрено в 9 раз меньше средств - 19,8 млн. грн., на которые можно будет утилизировать только 2,6 тыс. тонн. боеприпасов. Тогда как по планам Минобороны до 2017 года в Украине должны быть утилизированы почти полмиллиона тонн боеприпасов.

P.S. Если кто не в курсе, то, до истории с Новобогдановкой, списанные боеприпасы зачастую хранились под открытым небом в прогнившей деревянной таре. Такие «склады» на территории полигонов и военных частей были обнесены лишь высоким земляным валом, чтобы осколки, в случае чего, далеко не разлетались. В остальном боеприпасы были предоставлены на милость стихии. Так что остается надеяться, что лето в этом году будет прохладным и дождливым, в противном случае, нас снова ждут неприятности.

Петр Черных (УНИАН)