Тимошенко: техгаз для Украины в 2,9 раза дешевле

Украине удалось знизить цену на технологический газ на 25 долларов благодаря сохранению ставки транзита российского газа на уровне 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня, начиная заседание правительства.

По ее словам, за технологический газ для прокачки российского природного газа в Европу в 2009 году Украина будет платить 153,9 долларов США за тысячу кубометров против 179,5 долларов США в 2008 году. Премьер-министр отметила, что другие страны-транзитеры имеют на 2009 год в 2,9 раза выше цену на технологический газ, нежели Украина.

Глава правительства подчеркнула, что за счет удешевления технологического газа Украине удастся поддержать свою газотранспортную систему. «Я хочу сказать, что это не просто победа, это даст возможность нашу газотранспортную систему модернизировать, переоснастить и даст возможность поработать над энергосбережением, над всеми технологиями», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала высоко ценить то, что удалось достичь Украине в решении газового вопроса на 2009 год. Глава правительства напомнила, что в 2006 году было заключено соглашение с «Газпромом» относительно транзита российского газа на 5 лет по цене 1,6 доллара США за тысячу кубометров на 100 километров, что не отвечало интересам Украины. Премьер отметила, что в случае дальнейшего лоббирования деятельности посредников в газовых отношениях между Украиной и Россией, в частности «РосУкрЭнерго», будут обнародованы фамилии тех, кто руководил этим процессом.

«Я хочу сказать, что это действительно уникальные условия для Украины, и мне очень странно, что люди, которые очень хорошо понимают в достигнутых результатах, сегодня еще смеют заявлять о том, что там где-то нарушены интересы Украины», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 января 2009 года в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром».

20 января в управлении информации ОАО «Газпром» сообщили, что в первом квартале 2009 года цена на газ для потребителей Украины будет составлять 360 дол. за тысячу кубометров. Она рассчитана согласно общепринятой европейской формуле цены со снижающим коэффициентом 0,8 и будет меняться согласно формуле ежеквартально.

По словам председателя "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА, базовая цена будет составлять 450 долларов за 1 тыс. куб. м газа.

В свою очередь, министр топлива и энергетики Украины Юрий ПРОДАН сообщил, что для расчета цены газа для потребителей будет использоваться цена в 228,8 дол. за 1 тысячу кубометров.

По словам министра, потребители на протяжении 2009 года будут платить среднегодовую цену на газ в размере 228,8 дол. за 1 тысячу кубометров.