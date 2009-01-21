Тимошенко дала старт захвату ГТС по белорусскому сценарию

Лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО дала старт захвату украинской газотранспортной системы по белорусскому сценарию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ и премьер-министр России Владимир ПУТИН смогли воплотить свой план – добиться поражения Украины в газовом споре. Это стало возможным исключительно из-за того, что в переговорах премьер Ю.ТИМОШЕНКО предала национальные интересы Украины», - считает И.КРИЛЬ.

По его мнению, достигнутые Ю.ТИМОШЕНКО в Москве договоренности, которые оформлены в контракт между “Нафтогазом Украины” и “Газпромом”, «загоняют Украину в многолетнюю газовую кабалу". По словам И.КРИЛЯ, "Ю.ТИМОШЕНКО сознательно пошла на это. Россияне добились того, что Украина уже скоро неизбежно начнет падать в долговую пропасть за поставленный газ. 450 долларов за тысячу кубов и неизменный тариф на транзит - это вклад Ю.ТИМОШЕНКО в укрепление России и многомиллиардные потери для украинской экономики».

Председатель “Единого Центра” убежден, что обещанная Ю.ТИМОШЕНКО среднегодовая цена в 228,8 доллара - это "вечное ожидание “светлого будущего” в Советском Союзе, которое никогда не придет". "Уже первый счет, который поступит нам от “Газпрома”, четко покажет эту иллюзию, этот обман", - убежден И.КРИЛЬ.

«Жесткое требование руководителя “Газпрома” Алексея МИЛЛЕРА (которое освятил президент Д.МЕДВЕДЕВ) об обязательной предоплате за газ в случае малейшей задержки с оплатой означает, что Украина будет быстро подвешена на долговой крючок», - считает народный депутат.

По мнению И.КРИЛЯ, в этой ситуации “Нафтогаз” вынудят взять у “Газпрома” (через афиллированные или подставные банки) кредит на погашение долга. «Дальше – постепенное затягивание долговой петли для того, чтобы, в конце концов, завладеть украинской газотранспортной системой, без которой российский газовый монополист не имеет возможности воплощать свою экспансионистскую политику относительно Европы», - отметил председатель “Единого Центра”.

«Таким образом, в Москве Ю.ТИМОШЕНКО дала старт воплощению “Газпромом” тактики по захвату ГТС Украины по белорусскому сценарию. По этой же схеме в свое время россияне прихватили себе белорусскую трубу», - подчеркнул И.КРИЛЬ.

«Почему Ю.ТИМОШЕНКО привезла из Москвы контракт, который выгоден для России и явно проигрышный для Украины? Ю.ТИМОШЕНКО любит газ, потому что газ – это большие деньги. Вспомните ее коррупционные сделки еще со времен “Единых энергетических систем Украины”. Кроме того, у Москвы хорошая память. И, наверно, крючок уголовного дела, возбужденного раньше против украинского премьера, никуда не исчез», - отметил председатель “Единого Центра”.

Как сообщалось, в декабре 2005 года Главная военная прокуратура РФ прекратила уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО в связи с истечением срока давности. Военная прокуратура РФ обвиняла Ю.ТИМОШЕНКО в даче взяток должностным лицам Минобороны РФ за подписание выгодных контрактов, когда она была руководителем коммерческой структуры (ЕЭСУ).

Также в ноябре этого же года Верховный Суд Украины при участии 46 судей вынес постановление, что уголовные дела против Ю.ТИМОШЕНКО и ее семьи, а также бывших руководителей ЕЭСУ Евгения ШАГО, Антонины БОЛЮРЫ и Лидии СОКОЛЬЧЕНКО, «в части обвинений» закрыты согласно законодательству - “из-за отсутствия состава преступления".

В январе 2005 года Генеральная прокуратура Украины закрыла все уголовные дела, возбужденные в 1996 году против Ю.ТИМОШЕНКО и руководителей корпорации "Единые энергетические системы Украины" Александра ТИМОШЕНКО, Геннадия ТИМОШЕНКО, Антонины БОЛЮРЫ, Е.ШАГО и Л.СОКОЛЬЧЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО возглавляла крупнейшую газовую корпорацию ЕЭСУ с ноября 1995 г. по январь 1997 г.