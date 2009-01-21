Критики газовых соглашений замешаны в теневых схемах

Правительству удалось избавиться от коррупции в газовой сфере и отстранить компанию "РосУкрЭнерго", которая сорвала переговоры 30-31 декабря 2008 года.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, открывая заседание Кабинета министров.

«Я хотела бы четко заявить о том, что на уровне, в том числе руководства «Газпрома», подтверждено, что срыв переговоров 30-31 декабря 2008 года происходил именно компанией «РосУкрЭнерго» через политиков и высокопоставленных лиц Украины», - отметила она.

По словам главы правительства, в то время, когда обсуждалась цена на газ на 2009 год для Украины на уровне 235-250 долларов США за тысячу кубометров, «РосУкрЭнерго» предложило цену в 285 долларов.

Премьер-министр Украины подчеркнула, что правительству удалось избавиться от коррупции в газовой сфере и отстранить «РосУкрЭнерго» от поставок российского газа в Украину.

«Вы знаете, что в 2008 году мы покончили с «УкрГаз-Энерго», которой был предан весь внутренний рынок Украины. В этом году мы убрали с рынка наибольшую коррупцию, которая была сделана за последние несколько лет, – это «РосУкрЭнерго», - отметила Ю.Тимошенко и добавила, что НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпром» заключили прямые контракты на поставки газа, без каких-либо посредников.

«Наконец, мы убрали большую политическую кормушку, которая кормила несколько политических мощных сил и из которой раздавали взятки направо и налево. Сейчас это прекратилось. Я понимаю недовольство. Я очень хорошо знаю, кто в тех коррупционных, взяточнических схемах был. И те, кто был в этих взяточнических схемах, сегодня выражают недовольство такими плохими условиями для Украины, потому что, действительно, где же теперь взятки получать? За счет чего Фирташ будет финансировать политические силы в Украине?», - сказала премьер.

В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали «РосУкрЭнерго» с регистрацией в Швейцарии для поставок туркменского газа в Украину.

До 2008 года компания являлась эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО « УкрГаз-Энерго ». 50% "РосУкрЭнерго" принадлежит российскому газовому монополисту ОАО « Газпром », 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, 5% - Ивану Фурсину.