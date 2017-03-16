Кабмин утвердил проект строительства четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС

Кабинет министров Украины утвердил для государственной компании "Укргидроэнерго" - оператора ГЭС и ГАЭС страны - проект строительства четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС. Данное решение было принято в четверг на заседании правительства.

"Сейчас мы с вами утверждаем проект четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС, что позволит снизить потребление угля в Украине на 1 миллион тонн в год, и 250 миллионов кубометров газа", - прокомментировал данное решение премьер-министр Владимир Гройсман.

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Утверждая этот проект, Гройсман также дал поручение Министерству энергетики и угольной промышленности выполнить экологическую экспертизу или предоставить соответствующие документы, если она уже была выполнена.

"Такие вопросы нужно согласовывать с Минэкологии… "Укргидроэнерго", обратите внимание на то, что сказал министр экологии – это действительно очень чувствительный вопрос", - сказал премьер-министр в ответ на позицию министра экологии Остапа Семерака, который призвал профильные ведомства дать экологическую оценку строительства четвертого гидроагрегата Днестровской ГАЭС.

Согласно Программе развития гидроэнергетики до 2026 года, четвертый гидроагрегат Днестровской ГАЭС будет иметь мощность работы в насосном режиме – 421 МВт и 324 МВт в генерирующем режиме, что позволит осуществлять дополнительное суточное регулирование энергосистемы Украины и обеспечит аварийный резерв.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабинет министров Украины утвердил Программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт).

Для этой цели компания "Укргидроэнерго" намерена инвестировать около 90 миллиардов гривень в строительство новых и реконструкцию действующих станций (ГЭС и ГАЭС). Также "Укргидроэнерго" привлекает кредиты международных банков, таких как ЕБРР, Европейского инвестиционного банка или Всемирного банка.

10 марта этого года Кабмин одобрил для "Укргидроэнерго" технико-экономическое обоснование строительства Каховской ГЭС-2.

Справка УНИАН. Компания "Укргидроэнерго" эксплуатирует 9 гидроэлектростанций на Днестре и Днепре: Киевскую, Каневскую, Кременчугскую, Днепродзержинскую, Днепровскую, Каховскую ГЭС, Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию, Днестровскую ГЭС и Днестровскую ГАЭС, общая установленная мощность которых составляет 5007,6 МВт (Днестровская ГАЭС находится на этапе строительства). Работа ГЭС и ГАЭС обеспечивает покрытие пиковых нагрузок, регулирование частоты и мощности в энергосистеме Украины.