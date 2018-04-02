Энергорынок: Россия и Молдова «выключили» Украину

Украина на протяжении последних двух лет полностью обеспечивала потребности Молдавии в импорте электроэнергии. Объем экспорта украинского электричества в эту республику в 2008 году составил 2,988 млрд. кВт/ч. На Молдавию в 2008 году пришлось 38% всей экспортированной Украиной электроэнергии. При этом доходы от поставок в эту страну по итогам минувшего года увеличились на 44,4% до 126,1 млн. долл. Однако, с 1 января 2009 года ситуация кардинально изменилась.

Так, теперь вместо 250-260 млн. кВт/ч, которые раньше Молдавия ежемесячно получала из Украины, она намерена покупать только 7 млн. кВт-ч. А 250 млн. кВт/ч будет поставлять Молдове дочерняя структура российского ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - ЗАО «Молдавская ГРЭС». При этом надо отметить, что в конце декабря «ИНТЕР РАО ЕЭС» сообщило, что указанный объем соответствует практически всему энергопотреблению Молдавии за исключением электроэнергии, вырабатываемой местными теплоэлектроцентралями (ТЭЦ). Поставки по договору, заключенному ЗАО «Молдавская ГРЭС» и молдавской государственной компанией Energocom, будут осуществляться с 1 января 2009 года по 31 марта 2010 года.

Кроме местных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), у Молдавии практически нет собственных генерирующих мощностей. Единственная мощная электростанция в регионе – Молдавская ГРЭС – расположена в Приднестровье и контролируется россиянами. В 2003 году она была приватизирована на конкурсе, организованном властями Приднестровья. В 2005 году Молдавская ГРЭС вошла в группу компаний «ИНТЕР РАО ЕЭС» - тогда это была «дочка» РАО «ЕЭС России». Летом прошлого года стало известно, что «ИНТЕР РАО ЕЭС» консолидировало 100% акций ЗАО "Молдавская ГРЭС", выкупив 49% акций у компании Emfesz - венгерского газотрейдера, связываемого с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.

С осени 2005 г. «ИНТЕР РАО ЕЭС», не договорившись о ценах, перестала поставлять в Молдавию электроэнергию с Молдавской ГРЭС. То есть, последние два с половиной года Украина была единственным источником электроснабжения молдавских потребителей. Удивляться этому не приходится – энергосистемы обеих стран работают параллельно, между ними происходит переток электроэнергии. Экспортные поставки из Украины в Молдову – дело только договоренностей. И Украина честно выполняла взятые на себя обязательства.

В технических взаимоотношениях украинских и молдавских энергетиков есть один существенный нюанс: поскольку украинская и молдавская энергосистемы строились и развивались в рамках энергосистемы СССР, получилось, что юг Одесской области получает электроэнергию через Молдавию. В этой связи стоит напомнить, что в мае 2006 г. руководящий комитет европейского энергообъединения UCTE поддержал официальную заявку на присоединение к европейской энергосистеме блока Украина-Молдавия. Это решение специалисты пояснили техническими причинами: если Украина войдет в UCTE самостоятельно, то должна будет разорвать электротехнические связи с Молдавией. И Молдавия, фактически не имеющая своих генерирующих мощностей, останется на «голодном пайке», что усложнит поддержание технологических режимов в энергетической системе Европы.

Долгие годы экспорт украинской электроэнергии в Молдавию, как, впрочем, и в другие страны, осуществлялся по ценам ниже внутриукраинских. И если украинским энергетикам удалось переломить ситуацию во взаимоотношениях с импортерами украинского электричества в Венгрию, Словакию и Румынию (цены для них выше внутриукраинских), то повысить цену для Молдовы до экономически обоснованного уровня так и не удалось. По соглашению, достигнутому летом 2007-ого, ежемесячно цена 1 МВт/ч, экспортируемого в Молдавию, должна была повышаться на 1 долл. - пока не достигнет внутриукраинской. Но и к концу 2008-го этого не произошло, в том числе из-за стремительного роста цен на электроэнергию в Украине. По мнению экспертов, цены должны были сравняться в феврале-марте этого года.

Отстаивать экономически обоснованные цены украинцам было весьма сложно, и отключить Молдову от электроснабжения невозможно, иначе обесточенной останется и часть Одесской области. Молдавские контрагенты умело пользовались этим обстоятельством. И не только в коммерческих переговорах, касающихся цен. Украинские специалисты часто жаловались, что молдавская сторона нарушает согласованный режим перетоков.

Ситуация остается сложной и сейчас. Energocom в декабре прошлого года после заключения контракта с ЗАО «Молдавская ГРЭС» подал госпредприятию "Укринтерэнерго" (оператор экспорта-импорта электроэнергии) заявку на покупку в январе мизерных 7 млн. кВт/ч. Однако, по данным украинского национального оператора НЭК «Укрэнерго», только за первую декаду января реальный объем поставок составил 17 млн. кВт/ч - в два с половиной раза превышает заявленный молдавской стороной объем на весь месяц! При этом Молдова и дальше продолжает отбирать украинскую электроэнергию, причем преимущественно в часы пик, когда в Молдове и Украине электропотребление максимальное. Потребляемая Молдовой в такое время суток мощность достигает 450 МВт. Ночью же, когда энергопотребление снижается, излишки электроэнергии выталкиваются из молдавской энергосистемы в украинскую, что требует дополнительной разгрузки украинских ТЭС, которые и без того вынуждены ночью сокращать производство. Вывод - баланс в своей энергосистеме Молдавия поддерживает за счет украинской. В сложившейся ситуации в наиболее выгодных условиях оказывается принадлежащая россиянам Молдавская ГРЭС – режим ее работы становится более экономичным. А вот износ блоков украинских ТЭС увеличивается, стоимость поддержания их в рабочем состоянии – тоже.

Самое удивительное в сложившейся ситуации то, что в результате по итогам января, учитывая отобранную и возвращенную электроэнергию, Молдова по факту может оплатить все те же заявленные 7 млн. кВт/ч. Или что-то около того. Ведь в украинском энергорынке цены формируются почасово (т.н. зональный принцип формирования цен) и отличаются в разы. Так, в утренние и вечерние часы они поднимаются до 70-71 долл. за 1 МВт/ч, тогда как в ночные часы минимального потребления снижаются до 15 долларов за 1 МВт/ч. В то же время, действующий контракт с Energocom, заключенный еще в 2005 г., дифференциации цен в зависимости от времени суток не предусматривает. При прежних масштабных поставках электроэнергии в Молдову это было не столь принципиально, но в условиях, когда они сведены до минимума, дело принимает другой оборот. Вряд ли оплата 7 млн. кВт/ч станет компенсацией всех издержек нашей энергосистемы. Очевидно, теперь Украина вынуждена бескорыстно помогать Молдавии решать ее энергетические проблемы.

Еще один аспект, связанный с работой Молдавской ГРЭС – экологический. Дело в том, что на территории Одесской области находится ее золоотвал площадью 273 гектара, представляющий собой открытый полигон. Когда подача природного газа в Приднестровье прекратилась, а мазут закончился, Молдавская ГРЭС работала на угле. Токсичная зола, получаемая при его сжигании, сбрасывалась на золоотвал, а теперь загрязняет грунты прилегающих к полигону территорий. Работы, которые могли бы снизить уровень загрязнения и улучшить экологическую ситуацию юго-западного региона Украины, на протяжении последних 17 лет Молдавская ГРЭС не проводила.

Без ответа остается вопрос – почему Energocom предпочел покупать электроэнергию у Молдавской ГРЭС? В конце декабря СМИ со ссылкой на заместителя министра экономики и торговли Молдовы Федора Копача сообщали, что Молдавская ГРЭС будет поставлять в Молдову электроэнергию по ценам, аналогичным украинским. И это уже вызывало вопросы, поскольку экономическая целесообразность смены поставщика далеко не очевидна. Такой шаг молдаван оправдать может лишь тот факт, что Молдавская ГРЭС предложила более выгодные параметры. Однако и здесь, как выяснилось, неувязка. Зафиксированная в контракте цена для Молдовы на 2009 г. составляет 58 долл. за МВт/ч. Между тем, пытаясь отыграть ситуацию, Украина предложила Молдавии покупать в этом году электроэнергию по 52 долл. за 1 МВт/ч!

Так что предположение о политической подоплеке сделанного выбора не лишено почвы. Летом 2007 года Молдавская ГРЭС через электросети Молдавии стала поставлять электроэнергию в Румынию. СМИ тогда сообщали, что Кишинев разрешил транзит электроэнергии с Молдавской ГРЭС вследствие договоренностей президентов России и Молдовы. А сейчас в своем информационном сообщении «Интер РАО ЕЭС» напомнило, что 14 ноября 2008 г. в рамках визита в Молдову председателя правительства Российской Федерации Владимира Путина «ИНТЕР РАО ЕЭС» и Moldelectrica подписали Соглашение о реализации проекта выделения энергоблоков Молдавской ГРЭС на радиальную работу с энергосистемой Румынии.

Конечно, можно было бы понять желание Молдовы, как и любого другого государства, диверсифицировать поставки энергии. Но диверсификация по-молдавски – 7 млн. кВт/ч от Украины и 250 млн. кВт/ч от принадлежащей «ИНТЕР РАО ЕЭС» Молдавской ГРЭС – выглядит более чем странно. Впрочем, это уже внутренние дела Молдовы.

В создавшейся ситуации Украине, возможно, не остается ничего иного, как активно лоббировать возобновление поставок на белорусский рынок с дальнейшим прицелом на Прибалтику, которая, как известно, после закрытия Игналинской АЭС вплоть до реализации проекта строительства новой атомной станции будет испытывать острый энергодефицит. И позитивные моменты в данном направлении уже достигнуты. 20 января в ходе встречи президентов Украины и Беларуси была достигнута договоренность о возобновлении в 2009 году поставок в РБ украинской электроэнергии в объеме 3 млрд. кВт/ч в год - объем адекватный утраченным поставкам в адрес Молдавии. Впрочем, пока не будут известны реальные, в первую очередь, ценовые параметры еще не заключенного белорусского контракта говорить об успехе Украины рано.

Глеб Иванов (УНИАН)