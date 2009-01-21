По цене 360 долл. «Нафтогаз» закупит только 5 млрд. кубов газа

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает закупить в первом квартале 5 млрд. кубометров, во втором квартале – 10,5 млрд. кубометров, в третьем – 12 млрд. кубометров, в четвертом – 12,5 млрд. кубометров газа.

Как передает корреспондент Униан, об этом сообщил первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь Диденко сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, цена на первый квартал определена на уровне 360 долларов за тысячу кубометров, второй квартал – 270 долл. за тысячу кубометров, третий квартал – 219 долл. и четвертый квартал – 162 долл. за тысячу кубометров.

При этом И.Диденко добавил, что полностью согласен с оценкой премьер-министра Украины Юлии Тимошенко о том, что средневзвешенная цена на газ для Украины в 2009 году составит около 228 долларов за тысячу кубометров. «Я с такой оценкой согласен. Возможно, она будет немного меньше или немного больше», - сказал он.

Также И.Диденко отметил, что, по его мнению, подписанные контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром» «можно считать победой Украины и здравого смысла в Украине».

И.Диденко также подтвердил, что контракты подписаны на период до 2019 года, как на транзит газа, так и на поставку его в Украину.

При этом он добавил, что транзитный контракт, который действовал с 2003 по 2013 годы, по согласию сторон закончил свое существование.

Как уже сообщалось, цена газа на первый квартал для Украины будет составлять 360 долл. По словам, зампреда "Нафтогаза" Владимира Триколича, закупочная цена природного газа для Украины во втором квартале будет составлять 270 долл. за тыс. куб. м, в третьем квартале - 219 долл. за тыс. куб. м, в четвертом квартале - 162 долл. за тыс. куб. м. за 1 тысячу кубометров.

Об этом сказал заместитель председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Владимир ТРИКОЛИЧ в эфире Первого Национального канала во вторник вечером.