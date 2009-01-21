В ПХГ нет газа, принадлежащего “РосУкрЭнерго”

НАК “Нафтогаз Украины” заявляет, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) нет газа, принадлежащего компании “РосУкрЭнерго” (Швейцария).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Весь оставшийся газ принадлежит «Нафтогазу», а это более 20 млрд. куб. метров», - сказал он, добавив при этом, что в ПХГ на сегодня также находится около 1,5 млрд. кубометров газа, принадлежащего частным компаниям, добывающим газ в Украине, и несколько сотен миллионов кубометров – газ, принадлежащий Госрезерву.

Как сообщалось, бывший руководитель НАК «Нафтогаз Украины» Игорь БАКАЙ, 17 января заявил, что главной причиной срыва в конце прошлого года украинско-российских переговоров о поставках газа стал спор вокруг права собственности на газ в украинских подземных хранилищах, поставленный «Газпромом» для компании «РосУкрЭнерго». «Самая главная причина - это спорный газ в украинских хранилищах, - сказал он. - Кому принадлежат 11 млрд. кубометров, поставленных в адрес посредника в 2008 году?».

Справка УНИАН. В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали «РосУкрЭнерго» с регистрацией в Швейцарии для поставок туркменского газа в Украину.

До 2008 года компания являлась эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО « УкрГаз-Энерго ». 50% "РосУкрЭнерго" принадлежит российскому газовому монополисту ОАО « Газпром », 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.