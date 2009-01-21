“Газпром сбыт Украина” поставит газ 25% промпотребителей

ООО “Газпром сбыт Украина”, стопроцентная дочерняя компания ОАО “Газпром” (Россия), в 2009 году будет поставлять газ промышленным потребителям в объеме 25% от общего потребления промышленностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«В 2009 году «Нафтогаз» будет продавать газ внутри страны двум компаниям – ДК «Газ Украины» и «Газпром сбыт Украина»… 25% от объема, который будет поставлять ДК «Газ Украины» - будет поставлять «Газпром сбыт Украина», - сказал он.

Также И.ДИДЕНКО добавил, что контракт на поставки газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газпром сбыт Украина» также будет подписан на 10 лет, как и контракт с «Газпромом».

«Естественно, что будет и внутренний контракт с «Газпром сбыт Украина», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с прошлогодней договоренностью Киева и Москвы, с 1 января 2009 года газ украинской промышленности имеют право продавать две компании: дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» «Газ Украины» (в объеме порядка 25 млрд. куб. м газа в год), а также «дочка» российского ОАО «Газпром» – ООО «Газпром сбыт Украина» (порядка 7,5 млрд. куб. м в год).