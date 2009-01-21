Договоренности Тимошенко-Путина стабилизировали рынок

Достигнутые газовые договоренности между премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО и ее российским коллегой Владимиром ПУТИНЫМ несут в себе много позитива для Украины. Такое мнение в комментарии УНИАН выразил руководитель социологической службы «Украинский барометр» Виктор НЕБОЖЕНКО.

По его словам, "позитив явно превышает негатив, несмотря на то, что раздается много критических замечаний".

Во-первых, говорит эксперт, появилась публичность в газовых отношениях между Украиной и Россией. "Ее внесли два премьера - ТИМОШЕНКО и ПУТИН". Во-вторых, появилась понятная цена на газ, которая удовлетворяет Украину. Она закладывается в хозрасчет для предприятий. "В конце концов, слишком важным является момент исключения посредников из газовых отношений. Это, я считаю, прежде всего заслуга Юлии ТИМОШЕНКО", - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

Тот факт, что контракт подписан на десть лет – это первая попытка стабилизировать ситуацию, считает эксперт. "Думаю, то, о чем договорились ТИМОШЕНКО и ПУТИН, стабилизировало рынок. Однако проблема газа будет и в дальнейшем подниматься украинскими политиками, но исключительно в пропагандистском аспекте", - сказал В.НЕБОЖЕНКО.

По мнению эксперта, пока не произойдут серьезные изменения в политической структуре Украины, «РосУкрЭнерго» не будет активно обсуждаться. "Если, конечно, «РосУкрЭнерго», имея возможности своего мощного канала «Интер», не начнет вести публичную войну со своими политическими противниками. Тогда конфликт снова перейдет в публичную плоскость», - сказал эксперт.