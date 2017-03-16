У Ахметова рассказали, что на захваченных боевиками шахтах осталось 430 тысяч тонн антрацита

Крупнейший частный энергохолдинг ДТЭК заявил о том, что на временно оккупированной территории Донбасса на угледобывающих шахтах, которые с 15 марта были захвачены властями так называемых "ДНР" и "ЛНР", осталось 430 тысяч тонн дефицитного угля антрацитовой группы.

"По предварительной информации, на складах добывающих угольных предприятий ДТЭК, которые вчера были захвачены представителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", находится около 430 тысяч тонн антрацита (готовая продукция и рядовой уголь)", - сообщила пресс-служба компании, добавив, что данное топливо находится на складах добывающих предприятий "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит" и "Шахта Комсомолец Донбасса".

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В компании считают, что этот уголь может быть незаконно ввезен на контролируемую территорию Украины или переправлен в другие страны.

"В связи с потерей контроля над своими активами, расположенными на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской области, ДТЭК начал контроль сбыта любой их продукции", - сообщили в пресс-службе, добавив, что если будут выявлены случаи незаконного использования и реализации антрацита, компания обратится в правоохранительные органы, суды и международные организации для принятия мер к виновным лицам, а также инициирует санкции в рамках украинского и международного законодательства.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года ветераны АТО и некоторые народные депутаты инициировали блокаду ж/д переходов, по которым уголь антрацитовой группы поставлялся на подконтрольную Украине территорию, что привело к дефициту этого вида топлива. Для урегулирования ситуации 1 марта Кабмин ввел порядок перемещения товаров через линию разграничения, которым было разрешило перемещать через линию разграничения только гуманитарные грузы, а также товары для нужд металлургии, горно-обогатительной, угольной отраслей и генерации электроэнергии.

14 марта президент Петр Порошенко заявил о том, что ряд украинских предприятий в зоне АТО были незаконно конфискованы властями так называемых "ДНР" и "ЛНР". 15 марта ДТЭК заявил о потере контроля над угольными шахтами и энергоснабжающими компаниями в зоне АТО.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы "Систем Кэпитал Менеджмент". В угольный сегмент ДТЭК входят "ДТЭК Павлоградуголь" (объединяющее 10 шахт), "ДТЭК Добропольеуголь" (5 шахт), "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), "ДТЭК Свердловантрацит" (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), "Шахта "Белозерская" и пять обогатительных фабрик. При этом предприятия "ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса", "ДТЭК Ровенькиантрацит" и "ДТЭК Свердловантрацит" остались на временно оккупированной территории Донбасса.

Также компания владеет 9 из 14 ТЭС в Украине.