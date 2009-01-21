Тимошенко против создания консорциумов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что не поддерживает идею создания никаких консорциумов на базе газотранспортной системы Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня на пресс-конференции после заседания Кабинета министров.

«Я не поддерживаю создания никаких консорциумов на базе газотранспортной системы Украины. Газотранспортная система Украины является собственностью государства. Она останется собственностью государства», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом премьер-министр напомнила, что она являлась инициатором принятия закона, который «запрещает все манипуляции газотранспортной системой Украины».

Напомним, ранее «Газпром» неоднократно предлагал создать международный газотранспортный консорциум для управления украинской ГТС с участием России, Германии и Украины.

Также несколько дней назад Россия предложила создать консорциум для закупки технологического газа, чтобы разделить риски за транзит.