Ющенко: нужен сбалансированный финплан «Нафтогаза»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что к заседанию Совета национальной безопасности и обороны правительство должно утвердить сбалансированный финансовый план «Нафтогаза Украины» и представить его членам СНБО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в своем письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО Президент отметил: именно вследствие значительного разбалансирования финансовых потоков «Нафтогаза Украины», несущего риск национальной безопасности нашего государства, он инициировал рассмотрение данного вопроса на заседании СНБО.

Глава государства напомнил, что подписанные контракты на снабжение природного газа из Российской Федерации требуют дополнительных расходов на его закупку в сумме свыше 25 млрд. грн.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» должен выполнить финансовые обязательства перед кредиторами почти на 26 млрд. грн. без учета займов, предоставленных украинскими банками, и которые будут требовать пролонгации.

«Следовательно, возникает серьезная опасность разбалансирования финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины». Очевидно, что этот риск требует серьезных изменений бюджетной и правительственной политики. Необходимо принять целый ряд решений, в частности, о пересмотре нормативов расходования природного газа, создании резервных запасов мазута, стимулировании экономии газа, прекращении производства электроэнергии с его использованием и переходе на использование угля собственной добычи, альтернативных источников энергии и т. п.», – отмечает Президент.

Именно из-за того, что значительное разбалансирование финансовых потоков «Нафтогаза Украины» несет риск национальной безопасности Украины, Президент и инициировал рассмотрение данного вопроса на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 января состоится закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассматриваться вопрос газового кризиса.