Контроль над ГТС усилен

20 января руководство Госгорпромнадзора приняло решение усилить государственный надзор над выполнением работ на газотранспортной системе Украины. Особое внимание инспекторов обращено на недопущение нарушений режимов газоснабжения городов и населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре Госгорпромнадзора, усиление контроля предусматривает привлечение специализированных межрегиональных инспекций в газовой промышленности, которые находятся во Львовской, Черниговской, Крымской и Днепропетровской областях, к осуществлению государственного надзора над работой газотранспортной системы. До этого основные усилия специализированных инспекций были направлены на осуществление надзора над добычей нефти и газа. Сейчас акценты смещены и надзор направлен на контроль над газотранспортной системой, что даст возможность увеличить плотность надзора, на более качественном уровне провести мониторинг системы.

Заместитель начальника управления организации государственного надзора над промышленной безопасностью на производствах и объектах повышенной опасности Госгорпромнадзора Геннадий ТЮКАВКИН отметил: «Усиление инспекторского контроля связано с тем, что в настоящее время газотранспортная система работает по аварийной схеме, ведь в связи с временным прекращением транзита газа из России в Европу, значительное количество магистральных газопроводов работало в реверсивном направлении с целью использования газа, аккумулированного в газовых хранилищах. Поэтому Комитет принял решение обратить особое внимание на недопущение нарушений безопасности режимов газоснабжения городов и населенных пунктов, а также на технические мощности и работу персонала».

«Газотранспортная система Украины, - продолжил Г.ТЮКАВКИН, - строилась еще в советское время и была рассчитана на интенсивное обновление и обслуживание, которое на сегодняшний день не осуществляется должным образом. К тому же, система существует уже более 60 лет, и за все время ее существования ни разу не было изменения направлений потоков газа. Не известно, к каким последствиям могут привести изменения, состоявшиеся в последнее время. Поэтому мы усиливаем надзор над газотранспортной системой, где будем иметь возможность отслеживать все происходящие изменения для последующего прогнозирования».