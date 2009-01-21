Украина может получить газового посредника

В Секретариате Президента предполагают, что в результате подписанных газовых контрактов с Россией Украина может получить посредника при продаже газа на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге для журналистов сообщил уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

“Создается впечатление - есть достаточно признаков, - что мы неожиданно для себя получим посредника внутри Украины”, - заявил он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что таким посредником может стать компания “Газпром сбыт Украина”, которая, по информации российской стороны, будет иметь право продавать 25% газа на внутреннем рынке Украины.

“То есть возникает большой вопрос: так мы убирали одного посредника, а вместо него вводим другого, только в другом месте, или это как-то иначе выглядит?” – заявил уполномоченный Президента, подчеркнув, что этот вопрос требует объяснений и разъяснений.

Как сообщал УНИАН, ООО “Газпром сбыт Украина”, стопроцентная дочерняя компания ОАО “Газпром” (Россия), в 2009 году будет поставлять газ промышленным потребителям в объеме 25% от общего потребления промышленностью.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сказал первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО.

По его словам, контракт на поставки газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газпром сбыт Украина» также будет подписан на 10 лет, как и контракт с «Газпромом».