Нефть готовится завершить неделю небольшим ростом

Цены на нефть малоподвижны утром в пятницу, в фокусе инвесторов – эффективность пакта ОПЕК+ в борьбе с перенасыщением мирового рынка.

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись на 0,04 процента до $51,76 за баррель.

Читайте такжеМеждународное энергетическое агентство прогнозирует рост добычи нефти

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,83 за баррель, на 0,16 процента выше предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

ОПЕК и одиннадцать не входящих в нефтекартель государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство нефти в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом нефтедобытчики надеются стабилизировать цены на сырьё и снизить избыток предложения на рынке.

Но несмотря на снижение производства ОПЕК+, запасы нефти, в том числе в США, продолжают расти, сдерживая ралли на нефтяном рынке. Это привело к обвалу нефтяных котировок на прошлой неделе.

"Министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по-прежнему беспокоит высокий уровень мировых запасов (нефти)", – сказали аналитики ANZ. – В то же время он (аль-Фалих) подчеркнул, что рынок движется в правильном направлении, а фундаментальные показатели улучшились".

Если запасы нефти будут оставаться высокими, организация крупнейших нефтеэкспортёров может продлить действие соглашения, аль-Фалих сказал в четверг.

"Было много разговоров о соблюдении пакта ОПЕК и не входящими в картель государствами, но если копнуть глубже, то станет очевидно, что добросовестно свои обязательства выполняет только Саудовская Аравия", – сказал Джеффри Хэлли из OANDA.

В то же время приверженность соблюдению пакта других членов клуба по-прежнему вызывает вопросы. Так, экспорт нефти из Ирака в среднем составил 3,25 миллиона баррелей в сутки в первые две недели марта, что немного ниже показателя февраля в 3,27 миллиона баррелей в сутки.

Ещё одним сигналом, указывающим на недостаточную эффективность сделки ОПЕК+, стало увеличение поставок нефти в Азию, которые выросли на 3 процента с момента объявления сделки в декабре.