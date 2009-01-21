Новая цена на газ вполне адекватна

Новая цена на газ является вполне адекватной, учитывая, что она могла быть гораздо выше, не перейди Украина на рыночную цену.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Исмаил САФАРАЛИЕВ.

По его словам, «главный бонус к газовым договоренностям – мы входим в фазу четкого и ясного ценообразования без примеси политики и закулисных переговоров».

Как считает аналитик, все украинские предприятия, кроме химиков, справятся с повышением цены на газ с той или иной степенью успеха, сохранив прибыльность. «Химикам же, где газ является сырьем, с учетом падения цен на удобрения придется крайне сложно», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что среднегодовая цена на природный газ для Украины на 2009 год будет составлять 228,8 долл. за тыс. куб. м.

19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м.

Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.