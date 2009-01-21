Новая цена на газ вполне адекватна
Считает аналитик Foyil Securities
Новая цена на газ является вполне адекватной, учитывая, что она могла быть гораздо выше, не перейди Украина на рыночную цену.
Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН аналитик инвестиционной компании Foyil Securities Исмаил САФАРАЛИЕВ.
По его словам, «главный бонус к газовым договоренностям – мы входим в фазу четкого и ясного ценообразования без примеси политики и закулисных переговоров».
Как считает аналитик, все украинские предприятия, кроме химиков, справятся с повышением цены на газ с той или иной степенью успеха, сохранив прибыльность. «Химикам же, где газ является сырьем, с учетом падения цен на удобрения придется крайне сложно», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что среднегодовая цена на природный газ для Украины на 2009 год будет составлять 228,8 долл. за тыс. куб. м.
19 января в Москве были подписаны газовые контракты между НАК «Нафтогаз Украины» и ОАО «Газпром». В частности, был подписан договор купли-продажи газа на 2009-2019 годы. Украина получила скидку в 20% от среднеевропейской цены на газ, которая в первом квартале 2009 года составляет 450 долл. за тыс. куб. м.
Украинская сторона, в свою очередь, сохраняет ставку транзита в 2009 году на уровне 2008 года - 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км.
Цена будет изменяться по формуле ежеквартально. Объем поставки газа в Украину в 2009 году составит 40 млрд. куб. м.
С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.