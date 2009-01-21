«Нафтогаз» увеличил платежи в бюджет

Предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», по оперативным данным, в 2008 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней почти на 76,3%, по сравнению с 2007 годом, до 25 млрд. 115,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики Украины.

В сообщении отмечается, что в целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2008 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 53,9%, по сравнению с 2007 годом, до 31 млрд. 949,9 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 30 млрд. 637,5 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году предприятия, входящие в структуру НАК «Нафтогаз Украины», увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 11,6%, по сравнению с 2006 годом, до 21 млрд. 471,3 млн. грн.

В целом предприятия, относящиеся к Минтопэнерго, в 2007 году увеличили платежи в бюджеты всех уровней на 6,5%, по сравнению с 2006 годом, до 27 млрд. 199,3 млн. грн., в т.ч. в Госбюджет – 26 млрд. 315,6 млн. грн.