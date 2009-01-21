«Газпромсбыт» является договоренностью Ющенко и Путина

Первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что присутствие компании «Газпромсбыт Украина» на украинском рынке является договоренностью от 2008 года между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и тогдашним Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ заявил сегодня в прямом эфире Первого национального канала.

«Именно на переговорах в прошлом году, в феврале, насколько я помню, в Москве Президента ЮЩЕНКО и тогдашнего Президента России ПУТИНА (я был участником тех переговоров), как раз и была достигнута договоренность, что вместо «УкрГазЭнерго» они дают возможность работать дочерней, а не посреднической структуре «Газпрома», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер отметил, что «Газпромсбыт Украина» не является посреднической компанией. По его словам, в 2008 году эта компания также имела право работать на внутреннем рынке Украины. «Но она этим правом не воспользовалась. Потому что, чтобы работать на украинском рынке, им нужно давать газ дешевле, чем дает «Нафтогаз». Когда они начнут это делать и давать нашим потребителям более дешевый газ – мы только поблагодарим «Газпром» и его дочернюю структуру», - пояснил А.ТУРЧИНОВ.

Он также считает, что формула присутствия «Газпромсбыта» на внутреннем украинском рынке «никому не мешала и мешать не будет».

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО сегодня, 21 января, сообщил, что ООО “Газпромсбыт Украина”, стопроцентная дочерняя компания ОАО “Газпром” (Россия) в 2009 году будет поставлять газ промышленным потребителям в объеме 25% от общего потребления промышленностью.

По его словам, контракт на поставки газа между НАК «Нафтогаз Украины» и ООО «Газпромсбыт Украина» также будет подписан на 10 лет, как и контракт с «Газпромом».

Также сегодня, после заседания Кабмина, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что «Газпромсбыт Украина» не будет выполнять функции посредника при поставках российского газа в Украину. Об этом премьер сказала, отвечая на вопрос, является ли компания «Газпромсбыт Украина» посредником.

«Газпромсбыт Украина» абсолютно никакого отношения к посредничеству не имеет. Весь объем газа, который будет поступать в Украину, будет покупаться «Нафтогазом» у «Газпрома». Ни единая капля газа не будет покупаться иным образом», – заявила премьер.

В свою очередь, в Секретариате Президента Украины допускают, что в результате подписанных газовых контрактов с Россией Украина может получить посредника при продаже газа на внутреннем рынке.

Так, по словам уполномоченного Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдана СОКОЛОВСКОГО, “создается впечатление - есть достаточно признаков, - что мы неожиданно для себя получим посредника внутри Украины”. Он отметил, что таким посредником может стать компания “Газпромсбыт Украина”, которая, по информации российской стороны, будет иметь право продавать 25% газа на внутреннем рынке Украины.