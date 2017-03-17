В США упал спрос на уголь: газ впервые опередил его в качестве топлива для электростанций

12:13, 17 марта 2017
Энергетика
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МЭА отмечает, что спрос на уголь в 2016 упал во всем мире, но падение было особенно острым в США, где спрос снизился на 11%.

Иллюстрация REUTERS

Объем производства электроэнергии из природного газа в США в 2016 году впервые опередил объем производства электроэнергии из угля.

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Об этом говорится в сообщении Международного энергетического агентства (МЭА), передает RNS.

МЭА отмечает, что спрос на уголь в 2016 упал во всем мире, но падение было особенно острым в США, где спрос снизился на 11%.

Агентство также указывает, в 2016 году возобновляемые источники энергии (включая гидроэнергетику) обеспечили более половины мирового спроса на электроэнергию, причем гидроэнергетика составляла половину этой доли.

Суммарное увеличение ядерной мощности в мире в прошлом году было самым высоким с 1993 года, говорится в сообщении МЭА.

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Теги: #США#газ#уголь