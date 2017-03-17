"Нафтогаз" начал отбор импортеров для закупки газа за $300 миллионов кредита от ЕБРР

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" объявил о начале процедуры предквалификационного отбора потенциальных компаний-импортеров природного газа в Украину для последующего проведения тендера на закупку топлива, которое будет использовано в отопительном сезоне 2017-2018 годов, за кредитные средства ЕБРР в размере 300 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Согласно сообщению, процедуры закупки природного газа будут проведены в период с 15 мая 2017 года по 20 января 2018 года.

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"Проект имеет общую ориентировочную стоимость до 300 миллионов долларов и предусматривает приобретение природного газа для поставок в Украину через соединительные трубопроводы с Европейским Союзом", - сообщили в пресс-службе, добавив, что третий предварительный квалификационный отбор компаний начнется в первом квартале 2017 года.

Также по данным пресс-службы, данный тендер планируется провести для закупки газа на нужды следующего отопительного сезона (2017-2018 годов).

"Документы предварительного отбора должны быть подготовлены и направлены до 18 апреля 2017 года. С целью максимизации количества допущенных к процедурам закупки участников по этому займу, несмотря на вышеуказанную дату, процедура отбора будет оставаться открытой для новых участников в течение срока действия займа", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ЕБРР в сентябре 2015 года выделил "Нафтогазу" 300 миллионов долларов на закупку газа у европейских компаний. В конце мая 2016 года госхолдинг выплатил последний транш по кредиту вместе с процентами по возобновляемой кредитной линии ЕБРР. Для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов "Нафтогаз" также брал кредит у ЕБРР в размере 300 миллионов долларов.

Для финансирования импортных закупок газа госхолдинг также использует инструмент кредитных гарантий от Всемирного банка и финансового учреждения правительства США – организации OPIC (Overseas Private Investment Corporation).

В 2016 году "Нафтогаз" импортировал с европейского рынка 8,2 миллиарда кубометров газа, что на 1 миллиардов кубометров (11%) меньше, чем в предыдущем году.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.