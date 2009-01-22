РосУкрЭнерго: в украинских ПХГ есть газ компании

Швейцарский трейдер “РосУкрЭнерго” (RUE) заявляет, что в украинских подземных хранилищах газа есть его газ.

"Информация об отсутствии в украинских подземных хранилищах газа природного газа, принадлежащего компании RosUkrEnergo AG, абсолютно не соответствует действительности. Наличие природного газа в ПХГ Украины подтверждается как соответствующим письмом НАК "Нафтогаз Украины", так и другими двусторонними документами", - заявил РИА «Новости» пресс-секретарь RUE Андрей КНУТОВ.

Он отметил, что у "Нафтогаза Украины" нет прав собственности "на любые из объемов газа, принадлежащие швейцарской компании". Решений о продаже газа, являющегося собственностью компании “РосУкрЭнерго”, в пользу НАК "Нафтогаз Украины" не принималось и документов не подписывалось, подчеркнул А.КНУТОВ.

"Украинской компании необходимо прекратить использовать положение владельца газотранспортной системы и ПХГ Украины в незаконных и корыстных целях", - заявил А.КНУТОВ.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО вчера, 21 января, на пресс-конференции заявил, что в украинских подземных хранилищах нет газа, принадлежащего компании “РосУкрЭнерго” (Швейцария).

Справка УНИАН. В июле 2004 года дочерние компании «Газпромбанк» (Россия) и Raiffeisen создали «РосУкрЭнерго» с регистрацией в Швейцарии для поставок туркменского газа в Украину.

До 2008 года компания являлась эксклюзивным поставщиком газа в Украину, реализуя его украинским потребителям через ЗАО « УкрГаз-Энерго ». 50% "РосУкрЭнерго" принадлежит российскому газовому монополисту ОАО « Газпром », 45% – украинскому бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, 5% - Ивану ФУРСИНУ.