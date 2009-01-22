Нафтогаз приступил к подготовке финплана

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» во исполнение директив Кабинета министров Украины полностью завершила процесс контрактования и перехода на прямые отношения с ОАО «Газпром».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, на основании заключенных с ОАО «Газпром» контрактов компания приступила к подготовке финансового плана НАК «Нафтогаз Украины», который будет передан на утверждение Кабинету министров Украины. Утверждение данного документа позволит определить ценовую политику относительно природного газа для внутренних потребителей Украины.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в своем письме к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО призвал Кабмин на заседании СНБО утвердить сбалансированный финансовый план «Нафтогаза Украины».

Глава государства напомнил, что подписанные контракты на снабжение природного газа из Российской Федерации требуют дополнительных расходов на его закупку в сумме свыше 25 млрд. грн.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» должен выполнить финансовые обязательства перед кредиторами почти на 26 млрд. грн. без учета займов, предоставленных украинскими банками, и которые будут требовать пролонгации.

«Следовательно, возникает серьезная опасность разбалансирования финансовых потоков НАК «Нафтогаз Украины». Очевидно, что этот риск требует серьезных изменений бюджетной и правительственной политики. Необходимо принять целый ряд решений, в частности, о пересмотре нормативов расходования природного газа, создании резервных запасов мазута, стимулировании экономии газа, прекращении производства электроэнергии с его использованием и переходе на использование угля собственной добычи, альтернативных источников энергии и т. п.», – отмечает Президент.

Именно из-за того, что значительное разбалансирование финансовых потоков «Нафтогаза Украины» несет риск национальной безопасности Украины, Президент и инициировал рассмотрение данного вопроса на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, 23 января состоится закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, на котором будет рассматриваться вопрос газового кризиса.